Работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные направления и позволяет оставаться активными, обеспечивая стабильный заработок, сообщает Politeka.

Так, сеть электроники «Фокстрот», более трех десятилетий работающая на украинском рынке, ищет сотрудницу для поддержания чистоты в офисных и торговых помещениях. Заработная плата составляет 9000 гривен, рабочий график – пять дней в неделю. Кроме того, предусмотрена корпоративная форма, бонусы, скидки на продукцию и участие во внутренних мероприятиях компании. Основные обязанности включают уборку залов и служебных комнат.

Компания «СервисРестГруп» предлагает вакансии грузчиков с зарплатой 9 000–10 000 гривен. Работа предусматривает сортировку товаров, погрузочно-разгрузочные работы, подготовку продукции к отправке и поддержание порядка на складе. Важные качества кандидатов – внимательность, пунктуальность, готовность к обучению и способность работать в команде.

Сервис DriveMe, сотрудничающий с платформой Uklon, ищет водителей категории B. Доходы составляют от 25 000 до 30 000 гривен плюс до 65% от кассы. Предлагаются исправные автомобили, удобный график, система премий и поддержка на работе. Минимальный опыт вождения – девять месяцев, нужна аккуратность и вежливость в общении с клиентами.

