Работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы и обеспечивает стабильность.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна благодаря предложениям нескольких предприятий, гарантирующих официальное трудоустройство и стабильный доход, сообщает Politeka.

На портале work.ua размещены объявления, охватывающие разные уровни подготовки и опыт, позволяя выбирать соответствующую должность.

Так, сеть магазинов электроники «Фокстрот», которая работает в Украине более 30 лет, ищет уборщицу служебных помещений. Заработная плата составляет 9 000 гривен, график 5/2, предусмотрена корпоративная одежда, скидки на товары, бонусы от партнеров и участие в мероприятиях. Основные обязанности включают в себя поддержание чистоты торгового зала и служебных комнат.

Предприятие общепита «СервисРестГруп» предлагает вакансию грузчика с зарплатой от 9 000 до 10 000 гривен. Кандидаты должны быть внимательны, пунктуальны и готовы к обучению. В задачи входит загрузка и разгрузка продукции, сортировка товаров, подготовка к отправке и поддержанию порядка на складе. Важно умение работать в команде и профессионально развиваться.

Компания DriveMe, партнер сервиса Uklon, открывает вакансию водителя с доходом 25 000–30 000 гривен и возможностью получать до 65% от кассы. Дополнительно предусмотрены премии, комфортный график, технически исправные автомобили и полная поддержка при исполнении обязанностей. Требования – права категории B, опыт вождения от девяти месяцев, аккуратность и вежливость.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные сферы – от уборки и обслуживания в торговых сетях до логистики и перевозок. Вакансии обеспечивают стабильность дохода и официальные условия труда, позволяя оставаться активными даже после выхода на пенсию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.