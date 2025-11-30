Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області взимку 2025/26 року спрямована на часткове відшкодування витрат за комунальні послуги для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Реалізацією програми займається благодійний фонд «Карітас Полтава» у межах ініціативи «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», яку підтримує CRS Catholic Relief Services.

Проєкт орієнтований на мешканців Полтавської та Зінківської громад, котрі втратили житло внаслідок бойових дій. Основна мета програми — зниження фінансового навантаження під час опалювального сезону. Представники фонду рекомендують уважно стежити за графіком виїздів мобільних команд, аби вчасно пройти реєстрацію за місцем проживання.

Допомогу можуть отримати громадяни з інвалідністю І або ІІ груп, особи старші 60 років, а також діти з особливими потребами. Крім того, участь доступна самотнім батькам, вагітним жінкам, багатодітним і прийомним родинам, а також домогосподарствам, у яких виховуються діти до трирічного віку.

Окремо передбачена підтримка для осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, лікування яких потребує значних витрат. Для подання заявки необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Без цих документів участь у програмі неможлива.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана зменшити фінансові труднощі взимку, забезпечуючи стабільність, соціальний захист і базові умови для життя найбільш уразливих категорій населення регіону.

