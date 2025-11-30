Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 листопада у Запоріжжі. та розповіли про аномальні температури.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Запоріжжі та розповіли, чи підготували сюрпризи перші зимові дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Запоріжжі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 1-ого числа: протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Максимальна температура повітря сягне +8°C, що є аномально теплими показниками.

У вівторок, 2.12: повітря прогріється до +7°C. Хмари будуть триматися до самого вечора. Дождів не прогнозується.

Середа, 3.12: весь день буде хмарно. Без дождів. Температурні коливання — від +6 до +7°C.

Четвер, 4 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +4…+5°C. У минулі часи цей день називали "воротами зими" і говорили: "Введення прийшло – зиму привело". Погода цього дня може бути дуже мінливою: і морозною, і теплою. Наші пращури підмітили: якщо похолоднішає, то зима буде лютою.

У п’ятницю, 5.12: з ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +3…+4°C. В минулому цього дня заглядали у пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави й соломи – пернаті відчувають холодну зиму.

Субота, 6.12: протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від +2 до +4°C.

У неділю 7.12: вранці та ввечері триматиметься похмура пора. Без опадів. Температурні показники — від 2 до +4°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Запоріжжі обіцяє прохолодну пору.

