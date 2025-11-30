Подорожчання продуктів у Одеській області відчувається як у супермаркетах, так і на відкритих ринках.

Подорожчання продуктів у Одеській області вже відчутно на супермаркетах і ринку "Привоз", повідомляє Politeka.

Найбільші зміни спостерігаються у категоріях молочних виробів, овочів та фруктів, які регулярно купують місцеві мешканці.

У магазинах залишається широкий асортимент молока, йогуртів, сметани та сиру, включно з безлактозними варіантами. Вартість товарів залежить від бренду та упаковки: наприклад, молоко селянське 2,5% — 67,99 грн за 950 г, а 3,2% — 78,49 грн. Сир Premialle Felata продають по 68,49 грн за 160 г, Ферма фелатта — 64,99 за 180 г, бринза цього ж бренду — 56,99 за 180 г.

Яйця також чутливі до сезонних коливань та попиту: категорія XL коштує 95,49 гривень за десяток, а Премія — 79,49.

На ринку "Привоз" оглянули овочі та фрукти. Огірки продають у середньому по 100 гривень, помідори — від 50 до 90, солодкий перець — 30–70, гострий — 100, картопля — 30–40. Цибуля та буряк коштують 25–40, білокачанна капуста — 25–45, пекінська — 40. Серед фруктів яблука — 40–60 грн, груші — 40–120, виноград — 50–100, хурма — 80–90, корольок — 100–110, банани — 60–80.

Таким чином подорожчання продуктів у Одеській області відчувається як у супермаркетах, так і на відкритих ринках, охоплюючи різні категорії від молочних виробів до сезонних овочів та фруктів.

Експерти радять мешканцям планувати покупки заздалегідь, порівнювати ціни та обирати найбільш вигідні пропозиції, щоб оптимізувати витрати та уникнути непередбачуваних збільшень витрат на продукти.

Крім того, в Одеській області також виник дефіцит продукції. Аналітики прогнозують, що нестача якісної капусти призведе до відчутного подорожчання овоча.

