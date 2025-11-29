Наслідком стає ризик дефіциту продуктів у Чернігівській області та ймовірне подорожчання капусти в зимово-весняний період.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області цього року особливо помітний на білоголову капусту, яку українці активно використовують для приготування різних страв, повідомляє Politeka.

Ця ситуація викликана поєднанням несприятливих погодних умов, низьких цін попереднього сезону та проблем зі зберіганням овочів.

У 2025 році ринок капусти зіткнувся з коливанням вартості. Восени продукція трохи здешевшала, проте експерти попереджають про ймовірне зростання цін узимку через обмежену кількість якісного врожаю. Основна складність полягає в тому, що значна частина капусти не відповідає стандартам для тривалого зберігання, зазначає фахівець Микола Соботович.

Через це у сховища потрапляє менше овочів, здатних зберігати товарний вигляд до кінця зими або початку весни. Наслідком стає ризик дефіциту продуктів у Чернігівській області та ймовірне подорожчання капусти в зимово-весняний період.

Ринок традиційно циклічний: високі ціни стимулюють аграріїв до розширення посівів, а наступного року це призводить до падіння вартості. Натомість роки низьких цін змушують скорочувати площі, що знову підвищує ціну продукції.

Спеціалісти підкреслюють, що стабілізації ринку можна досягти через модернізацію виробництва та інфраструктури. Мова йде про впровадження сучасних технологій вирощування капусти та розвиток мережі овочесховищ, що дозволяє зберігати врожай довше і зменшувати ризики різких коливань вартості.

Мешканцям області радять планувати покупки завчасно та стежити за змінами цін, щоб уникнути нестачі необхідних продуктів у період пікового попиту.

Джерело: AgroWeek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області: що потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Чернігівській області: які товари зникають із прилавків.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області: через що переселенці можуть втратити виплати.