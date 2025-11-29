Следствием этого становится риск дефицита продуктов в Черниговской области и вероятное подорожание капусты в зимне-весенний период.

Дефицит продуктов в Черниговской области в этом году особенно заметен белокочанной капустой, которую украинцы активно используют для приготовления различных блюд, сообщает Politeka.

Эта ситуация вызвана сочетанием неблагоприятных погодных условий, низких цен в предыдущем сезоне и проблем с хранением овощей.

В 2025 году рынок капусты столкнулся с колебанием стоимости. Осенью продукция немного подешевела, однако эксперты предупреждают о вероятном росте цен зимой из-за ограниченного количества качественного урожая. Основная сложность состоит в том, что значительная часть капусты не соответствует стандартам длительного хранения, отмечает специалист Николай Соботович.

Поэтому в хранилища попадает меньше овощей, способных сохранять товарный вид до конца зимы или начала весны. Следствием этого становится риск дефицита продуктов в Черниговской области и вероятное подорожание капусты в зимне-весенний период.

Рынок традиционно цикличен: высокие цены стимулируют аграриев к расширению посевов, а в следующем году это приводит к падению стоимости. В то же время, низкие цены заставляют сокращать площади, что вновь повышает цену продукции.

Специалисты подчеркивают, что стабилизацию рынка можно достичь через модернизацию производства и инфраструктуры. Речь идет о внедрении современных технологий выращивания капусты и развитии сети овощехранилищ, что позволяет сохранять урожай дольше и уменьшать риски резких колебаний стоимости.

Жителям области советуют планировать покупки раньше времени и следить за изменениями цен во избежание нехватки необходимых продуктов в период пикового спроса.

Источник: AgroWeek.

