Пенсионеры в Черниговской области часто хотят сохранить доход, поэтому ищут работу даже после выхода на заслуженный отдых.

Работа для пенсионеров в Черниговской области позволяет трудоустроиться для тех, кто хочет оставаться активным, общаться с людьми и получать стабильную зарплату, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют предложения на сайте work.ua, на местном рынке труда появилось несколько интересных вакансий, не требующих чрезмерных физических усилий и гарантирующих официальное трудоустройство.

Работа для пенсионеров в Черниговской области представлена ​​в разных сферах, в частности в фармацевтике, логистике и сельском хозяйстве.

Одна из открытых вакансий – фармацевт в сети «Аптека 911». Работодатель предлагает зарплату от 18 000 до 25 000 в зависимости от опыта.

В обязанности входит консультирование клиентов, контроль реализации лекарственных средств и ведение документации. Главное для кандидатов – внимательность, коммуникабельность и желание учиться.

Еще одна вакансия подойдет тем, кто ищет физическую, но не очень сложную работу для пенсионеров в Черниговской области. Агроцентр «Мир Растений» приглашает разнорабочего на склад. Оплата труда составляет 15 000 в месяц плюс дополнительные выплаты за переработку.

Смена длится с 8:00 до 17:00, 5 дней в неделю. Работникам гарантируют официальное трудоустройство и своевременную оплату. В обязанности входит прием, погрузка, выгрузка и перемещение товаров, а также поддержание порядка на складе.

Также актуальна позиция грузчика в компании «Новая почта». Заработная плата составляет 16 000 с выплатами дважды в месяц.

