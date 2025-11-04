новий графік руху поїздів у Чернігівській області вже впливає на пересування місцевих жителів регіоном, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Чернігівській області передбачає відновлення окремих приміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Після певної паузи регіон знову має зручніше залізничне сполучення із іншими містами. Новий графік руху поїздів у Чернігівській області почав діяти з початку листопада.

На своїх ресурсах "Укрзалізниця" повідомила про відновлення кількох важливих рейсів. З 1 листопада знову курсує приміський електропоїзд №6503 Бахмач – Сновськ.

З 2 листопада до нього додалися ще три маршрути: №6501 Бахмач – Сновськ, а також №6502 та №6504 Сновськ – Бахмач. Такі зміни повертають жителям регіону зручне сполучення.

В залізничній компанії наголошують, що робота за новим графіком руху поїздів у Чернігівській області здійснюється з урахуванням безпекових вимог. Для захисту пасажирів і працівників залізниці на деяких дільницях діють спеціальні протоколи.

Якщо електричка не може дістатися кінцевої станції, пасажирів перевозять автобусами. Так формується комбінована логістика, яка забезпечує безперервність курсування навіть у складних умовах.

За словами представників компанії, пасажирські склади далекого та приміського сполучення до нашого регіону та Сумської області курсують зміненими шляхами.

Наприклад, спочатку вони доходять лише до певних станцій, а далі пасажири продовжують доїжджати до потрібного населеного пункту автобусами. Така система наразі діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки та Ніжина.

