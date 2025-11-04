новый график движения поездов в Черниговской области уже влияет на передвижение местных жителей по региону, поэтому рассказываем детали.

Новый график движения поездов в Черниговской области предполагает возобновление отдельных пригородных маршрутов, сообщает Politeka.

После определенной паузы регион снова имеет более удобное железнодорожное сообщение с другими городами. Новый график движения поездов в Черниговской области начал действовать с начала ноября.

На своих ресурсах "Укрзалізниця" сообщила о возобновлении нескольких важных рейсов. С 1 ноября снова курсирует пригородный электропоезд №6503 Бахмач – Сновск.

Со 2 ноября к нему добавились еще три маршрута: №6501 Бахмач – Сновск, а также №6502 и №6504 Сновск – Бахмач. Такие изменения возвращают жителям региона удобное сообщение.

В железнодорожной компании отмечают, что работа по новому графику движения поездов в Черниговской области осуществляется с учетом требований безопасности. Для защиты пассажиров и работников железной дороги на некоторых участках действуют специальные протоколы.

Если электричка не может добраться до конечной станции, пассажиров перевозят автобусами. Так формируется комбинированная логистика, обеспечивающая непрерывность курсирования даже в сложных условиях.

По словам представителей компании, пассажирские составы дальнего и пригородного сообщения в наш регион и Сумскую область курсируют измененными путями.

К примеру, сначала они доходят только до определенных станций, а дальше пассажиры продолжают доезжать до нужного населенного пункта автобусами. Такая система сейчас действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина.

