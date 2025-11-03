Мешканці Чернігівської області, які шукають роботу для пенсіонерів та стабільний дохід, можуть ознайомитися з новими пропозиціями.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області передбачає різні варіанти зайнятості, які підходять і для активних людей, і для тих, хто не має багато фізичних сил, повідомляє Politeka.

Як видно із сайту work.ua, компанії пропонують офіційне працевлаштування, приємні умови та можливість кар'єрного зростання.

Серед актуальних пропозицій є робота для пенсіонерів в Чернігівській області на Новій пошті. Тут є місце для вантажника із офіційною зарплатою 16 000 гривень.

Працівники отримують виплати двічі на місяць, оплачувані лікарняні, страхування життя та медичне страхування. Компанія організовує навчання з виплатою стипендії та пропонує кар'єрне зростання від вантажника до керівника підрозділу за 2 роки.

Обов’язки не вимагають чогось надзвичайного: контроль за цілісністю посилок, завантаження та вивантаження відправлень, сортування та сканування.

Ще одна робота для пенсіонерів у Чернігівській області - посада різноробочого у Світі Рослин на складі. Тут потрібно збирати та переміщувати товар, приймати відправлення, навантажувати та вивантажувати, а також підтримувати порядок на складі.

Заробітна плата становить 15 000 плюс можливі додаткові виплати за перепрацювання. Графік п’ятиденний з 8:00 до 17:00, передбачене офіційне працевлаштування та своєчасна оплата праці.

Третя вакансія - позиція провідного інженера-енергетика на Укрпошті з окладом 20 000 і преміями. Обов’язки включають планування попереджувальних ремонтів обладнання та інженерних комунікацій, збір і консолідацію інформації для формування бюджету на наступний рік, тощо.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.