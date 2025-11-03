Жители Черниговской области, которые ищут работу для пенсионеров и стабильный доход, могут ознакомиться с новыми предложениями.

Работа для пенсионеров в Черниговской области предусматривает разные варианты занятости, подходящие и для активных людей, и для тех, кто не имеет много физических сил, сообщает Politeka.

Как следует из сайта work.ua, компании предлагают официальное трудоустройство, приятные условия и возможность карьерного роста.

Среди актуальных предложений работа для пенсионеров в Черниговской области на Новой почте. Здесь место для грузчика с официальной зарплатой 16 000 гривен.

Работники получают выплаты дважды в месяц, оплачиваемые больничные, страхование жизни и медицинское страхование. Компания организует обучение с выплатой стипендии и предлагает карьерный рост от грузчика к руководителю подразделения за 2 года.

Обязанности не требуют чего-либо чрезвычайного: контроль за целостностью посылок, погрузка и выгрузка отправлений, сортировка и сканирование.

Еще одна работа для пенсионеров в Черниговской области – должность разнорабочего в Мире Растений на складе. Здесь нужно собирать и перемещать товар, принимать отправки, погружать и выгружать, а также поддерживать порядок на складе.

Заработная плата составляет 15 000 плюс возможные дополнительные выплаты за переработку. Пятидневный график с 8:00 до 17:00, предусмотрено официальное трудоустройство и своевременная оплата труда.

Третья вакансия – позиция ведущего инженера-энергетика на Укрпочте с окладом 20 000 и премиями. Обязанности включают планирование предупредительных ремонтов оборудования и инженерных коммуникаций, сбор и консолидацию информации для формирования бюджета на следующий год и т.д.

