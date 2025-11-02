Жителям області радять перевіряти актуальний графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Чернігівській області на офіційному сайті.

Графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Чернігівській області діятиме у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в пресслужбі Остерської громади. Тимчасові зупинки електропостачання пов’язані з проведенням ремонтних робіт на повітряних лініях. Обмеження введуть уже 3 листопада з 09:00 до 17:00.

У цей день перерви у подачі електроенергії очікуються в місті Остер по вулиці Воскресенській (будинки 14–43). Також відключення заплановано у селищі Котів — на вулиці Коротенка (будинки 19–49) та провулку Заболотному (будинки 8–16).

Наступного дня, 4.11, ремонтні роботи триватимуть у населеному пункті Крехаїв. Без напруги з 09:00 до 17:00 залишаться будинки по вулиці Гайовій (1–11, 1А, 2А).

У середу, 5 листопада, відключення повторно торкнеться Остра. Роботи на лініях електропередач проведуть із 09:00 до 17:00. Подача електроенергії тимчасово припиниться на вулицях Вознесенській, Генерала Солонини, Незалежності, Соломії Крушельницької, Татарівській та Тимофія Носача.

Крім того, 6.11 заплановані технічні заходи у селі Любечанинів. Відключення відбудеться в межах вулиць Бондарівської, Вишневої, Дружби, Миру, Молодіжної, Перемоги, Південної та Романа Музики. Роботи триватимуть із 09:00 до 17:00.

Жителям області радять заздалегідь підготуватися до можливих перерв у подачі електроенергії та перевіряти актуальний графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Чернігівській області на офіційному сайті «Чернігівобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram або на сторінках громад у розділах «Оголошення» та «Новини».

