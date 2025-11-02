Жителям области советуют проверять актуальный график отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Черниговской области на официальном сайте.

График отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Черниговской области будет действовать в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в пресс-службе Остерской общины. Временные остановки электроснабжения связаны с проведением ремонтных работ на воздушных линиях. Ограничения будут введены уже 3 ноября с 09:00 до 17:00.

В этот день перерывы в подаче электроэнергии ожидаются в городе Остер по улице Воскресенской (дома 14-43). Также отключение запланировано в поселке Котов - на улице Коротенко (дома 19-49) и переулке Заболотном (дома 8-16).

На следующий день, 4.11, ремонтные работы будут проходить в населенном пункте Крехаев. Без напряжения с 09:00 до 17:00 останутся дома по улице Гаевой (1-11, 1А, 2А).

В среду, 5 ноября, отключение повторно коснется Остры. Работы на линиях электропередач проведут с 09.00 до 17.00. Подача электроэнергии временно прекратится на улицах Вознесенской, Генерала Солонины, Независимости, Саломеи Крушельницкой, Татаровской и Тимофея Носача.

Кроме того, 6.11 запланированы технические мероприятия в селе Любечанинов. Отключение состоится в пределах улиц Бондаревской, Вишневой, Дружбы, Мира, Молодежной, Победы, Южной и Романа Музыки. Работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00.

Жителям области советуют заранее подготовиться к возможным перерывам в подаче электроэнергии и проверять актуальный график отключения света на неделю с 3 по 9 ноября в Черниговской области на официальном сайте «Черниговоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram или на страницах общин.

