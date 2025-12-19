Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області буде доступна кільком категоріям.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області передбачена в межах державної програми зимової підтримки, яка діятиме у сезоні 2025–2026 років і спрямована на соціально вразливі категорії населення, повідомляє Politeka.

Йдеться про одноразову фінансову виплату у розмірі 6 500 гривень на одне домогосподарство. Кошти мають допомогти громадянам частково компенсувати витрати, що традиційно зростають у холодний період, зокрема на медикаменти, теплі речі та інші базові потреби.

Програма реалізується за механізмом, який уже застосовувався торік у межах пакета «Зимова підтримка». В уряді наголошують, що такий підхід дозволяє швидко надати кошти тим, хто потребує допомоги найбільше, без зайвих бюрократичних процедур.

Держава визначила чіткий перелік отримувачів. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області буде доступна дітям із малозабезпечених сімей, а також неповнолітнім із числа внутрішньо переміщених осіб.

Окремо у списку зазначені діти з інвалідністю, зокрема ті, хто виховується у прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу. Саме ці категорії традиційно належать до найбільш уразливих під час зимового періоду.

Крім того, підтримка поширюється на дорослих із підвищеними потребами. До них належать внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи, а також одинокі люди похилого віку, для яких додаткові витрати взимку можуть стати суттєвим фінансовим навантаженням.

Розмір виплати для всіх категорій отримувачів залишається однаковим і становить 6 500 гривень. Допомога має цільове призначення та надається один раз у межах програми.

Подати заявку на отримання коштів можна двома способами. Перший варіант передбачає особисте звернення до будь-якого відділення Пенсійного фонду України, де фахівці допоможуть із оформленням необхідних даних. Другий спосіб — дистанційний, через застосунок «Дія», що дозволяє подати заяву без відвідування установ.

