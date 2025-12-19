Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области будет доступна нескольким категориям.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предусмотрена в рамках государственной программы зимней поддержки, которая будет действовать в сезоне 2025-2026 годов и направлена ​​на социально уязвимые категории населения, сообщает Politeka.

Речь идет об единовременной финансовой выплате в размере 6500 гривен на одно домохозяйство. Средства должны помочь гражданам частично компенсировать расходы, традиционно растущие в холодный период, в том числе медикаменты, теплые вещи и другие базовые потребности.

Программа реализуется по механизму, уже применявшемуся в прошлом году в рамках пакета «Зимняя поддержка». В правительстве отмечают, что такой подход позволяет быстро предоставить средства тем, кто нуждается в помощи больше, без лишних бюрократических процедур.

Государство определило четкий список получателей. Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области будет доступна детям из малообеспеченных семей, а также несовершеннолетним из внутренне перемещенных лиц.

Отдельно в списке указаны дети с инвалидностью, в частности, воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа. Именно эти категории традиционно относятся к наиболее уязвимым во время зимнего периода.

Кроме того, поддержка распространяется на взрослых с повышенными потребностями. К ним относятся внутренне перемещенные лица с инвалидностью первой группы, а также одинокие пожилые люди, для которых дополнительные расходы зимой могут стать существенной финансовой нагрузкой.

Размер выплаты для всех категорий получателей остается одинаковым и составляет 6500 гривен. Помощь имеет целевое назначение и предоставляется один раз в рамках программы.

Подать заявку на получение денежных средств можно двумя способами. Первый вариант предусматривает личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда Украины, где специалисты помогут с оформлением необходимых данных. Второй способ – дистанционный, через приложение «Дія», позволяющее подать заявление без посещения учреждений.

