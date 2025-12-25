Новий графік руху транспорту у Львові ввели на період різдвяно-новорічних свят, тож розповідаємо, що варто знати місцевим мешканцям.

Новий графік руху у Львові передбачає, що у святкові дні громадський транспорт міста курсує зі змінами, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, в окремі дні розклад відповідає режиму вихідного дня.

Новий графік руху транспорту у Львові актуальний для 25–26 грудня, а також 1–2 січня. У ці дати міські автобуси, трамваї та тролейбуси курсують з більшими інтервалами, ніж у звичайні робочі дні.

Такі зміни пов’язані зі зменшенням пасажиропотоку під час свят, коли частина місцевих мешканців і гостей міста менше користується громадським транспортом.

У Львівській міській раді пояснюють, що рішення перейти на розклад вихідного дня є плановим і традиційним для даного періоду. При цьому наголошують: попри збільшені інтервали курсування, ключові рейси збережені.

Зокрема, новий графік руху у Львові не впливає на час виконання перших та останніх рейсів. Усі маршрути починають і завершують роботу у звичні години, щоб мешканці міста мали змогу дістатися на роботу, до вокзалів, лікарень чи інших важливих об’єктів.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР зазначають, що в дні Різдва та Нового року пасажирів традиційно менше.

Тому нововведення дозволяють оптимізувати розклад автобусів, тролейбусів та трамваїв. При цьому, місцеві жителі не відчувають сильного дискомфорту. Міська влада наголосила, що з 3 січня місто повернеться до звичного розкладу.

