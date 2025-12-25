Новый график движения транспорта во Львове ввели на период рождественско-новогодних праздников, поэтому рассказываем, что следует знать местным жителям.

Новый график движения во Львове подразумевает, что в праздничные дни общественный транспорт города курсирует с изменениями, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, в отдельные дни расписание соответствует режиму выходного дня.

Новый график движения транспорта во Львове актуален для 25-26 декабря, а также 1-2 января. В эти даты городские автобусы, трамваи и троллейбусы курсируют с большим интервалом, чем в обычные рабочие дни.

Такие изменения связаны с уменьшением пассажиропотока в праздники, когда часть местных жителей и гостей города меньше пользуется общественным транспортом.

Во Львовском городском совете объясняют, что решение перейти на расписание выходного дня является плановым и традиционным для данного периода. При этом подчеркивают: несмотря на увеличенные интервалы курсирования, ключевые рейсы сохранены.

В частности, новый график движения во Львове не влияет на время выполнения первых и последних рейсов. Все маршруты начинают и завершают работу в привычные часы, чтобы жители города могли добраться на работу, до вокзалов, больниц или других важных объектов.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС отмечают, что в дни Рождества и Нового года пассажиров традиционно меньше.

Поэтому новшества позволяют оптимизировать расписание автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом местные жители не испытывают сильного дискомфорта. Городские власти подчеркнули, что с 3 января город вернется к привычному расписанию.

