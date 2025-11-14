Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається доступною у різних формах.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області надається через програму Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, домогосподарств та малих агробізнесів, що постраждали від війни.

Програма включає грошові гранти, продуктові та побутові набори, засоби гігієни, а також допомогу у сільському господарстві через спеціальний проєкт для фермерів. В Чернігівській області реалізацію забезпечує Благодійний фонд «ПІДТРИМКА АГРО», який співпрацює з місцевими господарствами та підприємцями.

Перевага надається сім’ям та бізнесам, що втратили доходи через бойові дії, а також ВПО, які потребують відновлення життєдіяльності та підприємницької діяльності. Програма підтримує дрібних фермерів, малий і середній агробізнес, жінок-фермерок та тих, хто потребує юридичних або фінансових консультацій.

Учасники отримують кошти на розвиток аграрної справи і відновлення бізнесу, що є важливим для економіки регіону. Хоча прийом заявок на окремі компоненти тимчасово призупинено, організація продовжує працювати з іншими категоріями.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається доступною у різних формах, щоб допомогти жителям та фермерам повернути стабільність і відновити життя після війни.

Крім того, у Чернігівській області люди також мають можливість отримати грошову підтримку.

Право на цю виплату мають громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

