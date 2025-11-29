Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області подається у межах ініціативи, що має забезпечити мінімальний запас товарів під час зниження температур.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області стала доступною напередодні зимового періоду, і місцева влада вже оприлюднила ключові умови отримання цієї підтримки, повідомляє Politeka.

Йдеться про разову виплату обсягом 6,5 тисячі гривень. Кошти призначені виключно на придбання медикаментів та товарів, необхідних для підготовки домогосподарств до холодів. Формат використання визначений заздалегідь, що дає змогу спрямувати бюджет саме на базові потреби.

Прийом заяв стартував 20 листопада 2025 року. Податися можуть кілька категорій громадян, зокрема діти, які перебувають під опікою, вихованці прийомних родин, особи з інвалідністю, представники малозабезпечених родин, внутрішньо переміщені громадяни першої групи та самотні літні люди.

Подати документи можна у відділенні Пенсійного фонду. Для цього потрібно звернутися до будь-якого офісу ПФУ, надати реквізити спеціального рахунку, оформленого через банківський сервіс, а також передати необхідні матеріали співробітнику, який внесе інформацію до системи.

Онлайн-варіант передбачає використання застосунку «Дія». Необхідно зайти у розділ сервісів, знайти напрям «Зимова підтримка», обрати потрібну програму, після чого підтвердити наявність «Дія.Картки» — рахунку, що використовується для отримання державних виплат.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області подається у межах ініціативи, що має забезпечити мінімальний запас товарів під час зниження температур та зменшити навантаження на соціально вразливі групи.

Фахівці радять оформляти підтримку заздалегідь, щоб вчасно запастися потрібними речами і не чекати на кошти у період пікових звернень.

