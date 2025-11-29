Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках инициативы, обеспечивающей минимальный запас товаров при снижении температур.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области стала доступна накануне зимнего периода, и местные власти уже обнародовали ключевые условия получения этой поддержки, сообщает Politeka.

Речь идет о разовой выплате в размере 6,5 тысяч гривен. Денежные средства предназначены исключительно на приобретение медикаментов и товаров, необходимых для подготовки домохозяйств к холодам. Формат использования определен заранее, что позволяет направить бюджет именно на базовые нужды.

Прием заявлений стартовал 20 ноября 2025 года. Податься могут несколько категорий граждан, в том числе дети, которые находятся на попечении, воспитанники приемных семей, лица с инвалидностью, представители малообеспеченных семей, внутренне перемещенные граждане первой группы и одинокие пожилые люди.

Представить документы можно в отделении Пенсионного фонда. Для этого следует обратиться в любой офис ПФУ, предоставить реквизиты специального счета, оформленного через банковский сервис, а также передать необходимые материалы сотруднику, который внесет информацию в систему.

Онлайн-вариант предполагает использование приложения "Lsz". Необходимо зайти в раздел сервисов, найти направление «Зимняя поддержка», выбрать нужную программу, после чего подтвердить наличие «Дія.Картки» — счета, используемого для получения государственных выплат.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках инициативы, которая должна обеспечить минимальный запас товаров при снижении температур и уменьшить нагрузку на социально уязвимые группы.

Специалисты советуют оформлять поддержку заранее, чтобы вовремя запастись нужными вещами и не ждать средств в период пиковых обращений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: переселенцам начали выплачивать "седьмую" выплату, при каких условиях доступна.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: украинцам раздают выплаты, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кому из переселенцев доступно убежище.