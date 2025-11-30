Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Кіровоградській області опубліковано для зручності громадян.

Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Кіровоградській області оголосили місцеві енергетики, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.

Зокрема, план передбачає відключення боржників у різних районах Бобринця, зокрема на вулицях Базарна, Шевченка, Вознесенська, Миколаївська та Соборна.

1 грудня світла не буде з 09:00 до 17:00 за адресами: Базарна, 236-311; Вознесенська, 38-83; Шевченка, 12-211; а також на вулицях Ліквідаторів ЧАЕС, Миколи Садовського та Патріотичній. Знеструмлення відбудеться лише для тих споживачів, хто має заборгованість.

2 числа в Бобринці планується обмеження енергопостачання на вулицях Каштанова, Народна, Ганни Дмитрян, Міщанська, Рущанська та інших. Роботи проходитимуть у той самий проміжок — з 09:00 до 17:00.

3 грудня електропостачання тимчасово припинять у будинках на Базарній, Соборній, Травневій, Патріотичній, Яблуневій, Садовій та Волошковому провулку. Усі заходи спрямовані на врегулювання заборгованості та планові роботи.

Місцевим мешканцям радять заздалегідь підготувати альтернативні джерела освітлення та електроприлади. Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Кіровоградській області опубліковано для зручності громадян і допоможе уникнути неприємних сюрпризів у робочий час.

Щоб підготуватися до знеструмлення, варто заздалегідь зарядити всі гаджети та прилади, підготувати ліхтарики або свічки з запасом батарейок. Плануйте важливі справи так, щоб завершити їх до початку відключення, а продукти в холодильнику розташувати так, щоб вони збереглися на тривалий час. Також корисно попередити родину чи сусідів про можливі незручності.

