Подорожчання продуктів у Сумській області вже відчутно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані магазинів та аналітичні розрахунки з сайту Мінфін.

Основні фактори зростання цін — сезонні коливання, логістичні витрати та зміни курсу національної валюти.

Середня вартість круп, молочних виробів та овочів підвищилася порівняно з минулим місяцем. Найбільше подорожчала гречка: кілограм коштує близько 42 грн, тоді як у жовтні він продавався по 41. У різних супермаркетах ціни коливаються: Auchan пропонує 35, Megamarket — 55.

Молочні товари демонструють більш поступове підвищення. Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) нині коштують у середньому 38 грн, тоді як минулого місяця їхня ціна була 36. Найдешевші пропозиції — у Metro та Novus, найдорожчі — у Megamarket за 38,40.

Серед овочів найбільший стрибок показали огірки: кілограм зараз коштує 121 грн, що на 28 грн більше, ніж у минулому місяці. У Novus овочі продають по 159, у Metro — 83. Експерти пояснюють це сезонними факторами та підвищенням транспортних витрат.

Окрім цього, у регіоні спостерігається дефіцит меду, що спричинив зростання вартості майже на 50% порівняно з минулим роком. Причина — зниження врожайності та обмежена пропозиція на ринку.

Фахівці радять жителям порівнювати ціни у різних мережах і планувати покупки заздалегідь. Подорожчання продуктів у Сумській області залишається відчутним, тож стабілізації витрат у короткостроковій перспективі очікувати не варто.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі Сумщини мають можливість отримати гуманітарну допомогу.

