Доплати для пенсіонерів у Харківській області виплачуватимуть лише українцям, що відповідають певним критеріям.

Частина пенсіонерів у Харківській області має можливість збільшити розмір щомісячних виплат, оформивши доплату, якщо відповідає вимогам законодавства, пише Politeka.net.

Йдеться про доплату, яка призначається окремим категоріям військових пенсіонерів, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї.

Як пояснюють у ПФУ, право на таку фінансову підтримку мають громадяни, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності відповідно до Закону України №2262. Водночас для призначення надбавки необхідно відповідати одразу кільком обов'язковим критеріям.

Зокрема, пенсіонер повинен не працювати, не проходити військову службу та утримувати непрацездатного члена сім'ї. Це може бути, зокрема, неповнолітня дитина або інша особа, яка відповідно до законодавства вважається непрацездатною та перебуває на утриманні заявника.

Ще однією важливою умовою є відсутність у такого члена сім'ї власного пенсійного забезпечення або інших державних виплат. Зокрема, особа, на яку оформлюється надбавка, не повинна отримувати пенсію, державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю чи допомогу на дитину, що виплачується одиноким матерям.

Розмір доплати для пенсіонерів у Харківській області становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума дорівнює 1297,5 гривні. Надбавка призначається окремо на кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні військового пенсіонера, тому загальний розмір додаткових виплат залежить від кількості таких осіб.

У ПФУ також звертають увагу на те, що якщо одного й того ж непрацездатного родича утримують двоє або більше пенсіонерів із однієї сім'ї, виплата призначається лише одному з них. Хто саме отримуватиме кошти, члени сім'ї визначають за взаємною згодою.

Фахівці наголошують, що вона не нараховується автоматично. Для її оформлення необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву разом із пакетом підтвердних документів.

До переліку необхідних документів входять паспорт, документи, що підтверджують родинні зв'язки із непрацездатним членом сім'ї, довідки про його перебування на утриманні та спільне проживання із заявником, а також документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює і не проходить військову службу. Після перевірки поданих документів органи Пенсійного фонду ухвалюють рішення щодо призначення щомісячної доплати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Харківській області: де готові платити зарплату від 27 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії в Харківській області: хто та скільки може отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Харківській області: скільки саме доведеться платити.