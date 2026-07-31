Українцям пояснили, якими будуть графіки відключення світла у Полтавській області на 1 та 2 серпня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 та 2 серпня будуть тривати через ремонтні роботи, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 та 2 серпня вводять через виконання технічного обслуговування обладнання, перевірятимуть стан ліній електропередач та здійснюватимуть необхідні ремонтні роботи. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

У суботу, 1 серпня, з 08:00 до 17:00 ремонтні роботи проводитимуться у селі Вісичі. На час їх виконання електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

пров.Ставковий (б. 2, 3, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

01.08.2026 року, з 08:00 до 17:00, планові відключення торкнуться й села Ганжі. Світло тимчасово буде відсутнє за адресами:

пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговий (б. 1),

Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Річковий (б. 2),

Річна (б. 3, 5, 5 а),

Юбілейна (б. 12/1),

пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

У неділю, 2 серпня, з 08:00 до 20:00, енергетики продовжать виконання планових робіт у кількох населених пунктах області. У селі Крамаренки тимчасові знеструмлення заплановані за такими адресами:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122 , 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146)

Також 02.08.2026 року, у проміжку з 08:00 до 20:00, планові відключення охоплять частину села Литвиненки. Без електроенергії тимчасово залишаться споживачі за адресами:

Переможців (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38 А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

Польова (б. 3, 7).

02.08.2026 року, з 08:00 до 20:00 години у селі Пустовіти електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

Озерна (б. 1, 1А, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 29 А, 35, 35а, 38а, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61, 65, 65-Б, 69, 69А, 77, 79, 81, 83, 91, 95, 97, 100, 101, 103, 104),

пров.Садовий (б. 1, 2, 8, 9),

Степова (б. 2, 6).

Джерело: Омельницька Громада

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада.

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