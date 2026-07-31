Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області також доповнюють сезонними благодійними проєктами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області продовжують надавати в межах гуманітарних програм благодійного фонду «Карітас», який підтримує переселенців та інші соціально вразливі категорії населення, пише Politeka.net.

Основну увагу приділяють людям, які нещодавно переїхали до громад регіону та потребують першочергової допомоги. Отримувачам передають продуктові й гігієнічні набори, що дозволяють забезпечити базові потреби після зміни місця проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області також доповнюють сезонними благодійними проєктами. Волонтери заготовляють овочі, фрукти та ягоди, з яких виготовляють домашню консервацію, соуси, джеми й іншу продукцію для подальших гуманітарних ініціатив.

Частину запасів використовують під час приготування гарячих обідів для людей, які перебувають у складному матеріальному становищі. Такий підхід допомагає ефективніше використовувати зібрану сировину та збільшувати кількість тих, хто отримує підтримку.

Долучитися до проєкту можуть усі охочі. Благодійники приймають сезонний урожай, а також фінансові внески, які спрямовують на закупівлю банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів й іншого необхідного обладнання.

Представники фонду наголошують, що навіть невелика допомога дозволяє розширити гуманітарні можливості. Завдяки співпраці волонтерів, меценатів і небайдужих жителів підтримка регулярно надходить родинам, які опинилися у непростих життєвих обставинах.

Актуальний графік видачі, умови отримання наборів та інші важливі повідомлення рекомендують уточнювати через офіційні інформаційні ресурси благодійної організації або безпосередньо у її координаторів.

Джерело: Карітас

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