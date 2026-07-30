Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти в кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують пропонувати небайдужі власники нерухомості, які безоплатно надають прихисток людям, вимушеним залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних пропозицій є кілька варіантів як у самому Харкові, так і в населених пунктах поблизу міста. Помешкання відрізняються площею, умовами проживання та кількістю людей, яких готові прийняти.

Один із доступних будинків розташований у селищі Бабаї Харківського району. Оселя має дві кімнати, кухню та розрахована на трьох мешканців. Усередині підключені газ і водопостачання, однак житло потребує незначного косметичного оновлення. Санвузол облаштований на подвір’ї, ванної кімнати немає.

Біля будинку знаходяться господарські приміщення, погріб і земельна ділянка. Поблизу розташовані ліс та озеро, а дорога до обласного центру займає лише кілька хвилин автомобілем.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти й у міських квартирах. Зокрема, одна з власниць готова поселити жінку з дитиною у трикімнатному помешканні, обладнаному необхідною побутовою технікою. Додатковою перевагою стане можливість проживання разом із домашніми тваринами.

Також охочим пропонують окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Від майбутньої мешканки очікують лише допомоги літній господині з нескладними домашніми справами, без необхідності постійного догляду.

Перед переїздом фахівці рекомендують уточнити термін проживання, перелік доступних зручностей та інші важливі деталі. Крім того, варто переконатися, що оголошення ще залишається чинним.

Перелік доступних варіантів регулярно оновлюють. Через високий попит окремі пропозиції швидко знаходять нових мешканців, тому потенційним заявникам радять не відкладати звернення.

Джерело: Допомагай

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