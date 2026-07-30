Надбавка до пенсії з 1 серпня в Харкові оформлюється після виконання деяких дій.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Харкові залишається актуальною темою для громадян, які мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною., пише Politeka.net.

Такі виплати призначають відповідно до чинного законодавства за наявності визначених державою підстав.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Право на доплату мають Герої України, ветерани війни, відзначені державними нагородами, видатні спортсмени, космонавти, матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, а також низка інших категорій громадян, перелік яких визначений законом.

Розмір такої надбавки залежить від статусу отримувача. Для більшості категорій вона становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України у XX столітті встановлено окремий порядок нарахування.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Харкові оформлюється після подання заяви разом із документами, що підтверджують право на відповідну виплату. Звернутися можна як особисто, так і через електронні сервіси Пенсійного фонду або поштою.

Якщо заявник подав не повний пакет документів, територіальний орган Пенсійного фонду повідомляє про необхідність їх доповнення. За умови подання відсутніх матеріалів протягом трьох місяців датою звернення вважається день первинної подачі заяви.

Закон також передбачає автоматичний перерахунок виплати у разі збільшення прожиткового мінімуму. Окремо визначено механізм щорічного підвищення для борців за незалежність України у XX столітті, а після смерті одержувача непрацездатні члени його сім'ї можуть отримати частину встановленої надбавки.

У Пенсійному фонді наголошують, що право на таку доплату виникає лише за наявності документального підтвердження особливих заслуг. Остаточне рішення ухвалюється після перевірки всіх поданих матеріалів.

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