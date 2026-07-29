Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 30 липня по 5 серпня допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 30 липня по 5 серпня свідчить про переважно сухі та сонячні умови, пише Politeka.net.

Протягом найближчих днів істотних опадів не очікується, а температура повітря поступово підвищуватиметься.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

30 липня небо буде затягнуте хмарами від ранку до вечора, хоча дощу синоптики не прогнозують. Уночі стовпчики термометрів покажуть близько +15...+16 градусів, удень повітря прогріється до +23.

31 липня мешканців регіону очікує ясний день без хмар. Вночі прогнозують до +17, після обіду — до +26. Вітер залишатиметься помірним.

Першого серпня погодні умови майже не зміняться. Сонце домінуватиме протягом усього дня, а максимальна температура становитиме +27 градусів.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 30 липня по 5 серпня також вказує на повернення справжньої літньої спеки вже з вихідних. У суботу повітря прогріється до +30, а на початку нового робочого тижня денні показники досягнуть +33.

3 та 4 серпня збережеться ясне небо без істотної хмарності. У денні години прогнозують до +33, тоді як ніч залишатиметься теплою — близько +20.

5 серпня хмари почнуть з'являтися вже після обіду, однак істотних опадів синоптики не передбачають. Максимальна температура становитиме +33, а ввечері очікується комфортне зниження до +26.

Загалом найближчий період принесе жителям стабільну літню погоду без дощів. Через тривалу спеку жителям радять уникати тривалого перебування під прямим сонцем у найтепліші години доби та не забувати про достатнє споживання води.

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