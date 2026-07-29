Українські пенсіонери, які відповідають певним критеріям, можуть розраховувати на додаткову доплату у Полтавській області.

Частина українських пенсіонерів має право на доплати у Полтавській області, розмір якої у 2026 році становить майже 1300 гривень, пише Politeka.net.

Така доплата передбачена для окремих категорій військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім'ї.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, йдеться про пенсіонерів, які отримують військову пенсію по інвалідності або за вислугу років відповідно до Закону України №2262. При цьому право на надбавку мають лише ті громадяни, які одночасно не працюють, не проходять військову службу та утримують непрацездатних родичів, зокрема неповнолітніх дітей.

Водночас Пенсійний фонд наголошує ще на одній обов'язковій умові: член сім'ї, за якого призначається доплата, не повинен отримувати власну пенсію, державну соціальну допомогу по інвалідності або допомогу на дитину, яку виплачують одиноким матерям.

Розмір доплати для пенсіонерів у Полтавській області становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1297,5 гривні. Доплата призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні пенсіонера.

Якщо в родині є двоє або більше пенсіонерів, які утримують одного й того ж непрацездатного родича, надбавку виплачуватимуть лише одному з них за їхнім вибором.

У Пенсійному фонді також звертають увагу, що ця доплата не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно особисто звернутися до органів ПФУ із відповідною заявою та надати пакет документів. Зокрема, потрібно подати паспорт, документи, що підтверджують родинні зв'язки та факт перебування непрацездатної особи на утриманні, довідки про спільне проживання, а також підтвердження того, що заявник не працює і не проходить військову службу.

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