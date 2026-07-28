Грошова допомога для пенсіонерів в Полтавській області доступна при відповідності до критеріїв, встановлених законодавством.

До Дня Незалежності України у 2026 році окремі категорії пенсіонерів отримають разову грошову допомогу в Полтавській області, пише Politeka.net.

Виплати передбачені для ветеранів війни, осіб, які постраждали від нацистських переслідувань, а також інших громадян, що мають право на соціальну підтримку. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив 13 травня 2026 року.

Як повідомили у ПФУ, сума грошової допомоги в Полтавській області залежить від статусу отримувача. Найбільші виплати призначені особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто й інших місць примусового утримання, яких визнано особами з інвалідністю.

Зокрема, вони отримають:

особи з інвалідністю I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

Також 3 100 гривень виплатять громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Разову допомогу у розмірі 1 000 гривень отримають:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання;

діти, народжені в місцях примусового тримання їхніх батьків.

Крім того, виплату в 650 гривень передбачено для:

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

дружин або чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися повторно;

дружин або чоловіків померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, якщо вони не уклали новий шлюб.

Ще 450 гривень виплатять:

учасникам війни;

колишнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання;

особам, яких під час Другої світової війни примусово вивезли на роботи;

дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом у тилу ворога.

Як отримати грошову допомогу для пенсіонерів в Полтавській області

Пенсіонерам, які мають право на допомогу, кошти перерахують автоматично у серпні разом із пенсією. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Для військовослужбовців виплату здійснять за місцем проходження служби. Фінансування проведуть через військову частину або іншого роботодавця після подання відповідної заявки до Пенсійного фонду.

Громадяни, які не є пенсіонерами та не проходять військову службу, повинні самостійно подати заяву для призначення допомоги.

Зробити це можна трьома способами:

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або через ЦНАП за місцем проживання чи перебування;

поштою — на адресу відповідного територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України із використанням кваліфікованого електронного підпису.

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