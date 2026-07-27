Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 28 липня по 3 серпня дозволяє будувати свої плани.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 28 липня по 3 серпня свідчить, що найближчими днями жителів регіону очікує мінлива погода з короткочасними дощами на початку періоду та поверненням спеки наприкінці тижня, повідомляє Politeka.net.

У понеділок, 28 липня, небо залишатиметься затягнутим хмарами. Після обіду синоптики прогнозують сильну зливу з грозою, яка триватиме до вечора. Температура вдень підніметься до +26 градусів, а вночі опуститься до +19.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У вівторок атмосферні умови покращаться. Вранці переважатиме сонячна погода, хоча вдень можливий невеликий дощ. Повітря прогріється до +22, а ввечері стане прохолодніше — близько +19.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 28 липня по 3 серпня також вказує, що середа мине без істотних опадів. Упродовж дня збережеться хмарність, а максимальна температура сягне +24 градусів.

У четвер очікується тепліша погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +27, місцями можливий нетривалий дощ. До вечора небо проясниться, а повітря охолоне до +23.

П'ятниця принесе ще більше тепла. За прогнозом, опадів не передбачається, а температура підніметься до +28. Ніч залишиться комфортною — близько +18 градусів.

У суботу встановиться справжня літня спека. День буде ясним, без дощів, із максимальною температурою до +31. Вітер залишиться слабким, тому відчуття тепла стане ще сильнішим.

Найспекотнішим днем тижня стане неділя. Синоптики прогнозують сонячну погоду без істотної хмарності та до +33 градусів удень. Опади малоймовірні, тому завершення тижня пройде під впливом сухої та теплої повітряної маси.

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