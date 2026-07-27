Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можуть надати в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у Кременчуці, поблизу Полтави та в інших громадах, де людей готові тимчасово поселити без орендної плати, повідомляє Politeka.net.

Один із актуальних варіантів розташований у Кременчуці. Власники пропонують окрему кімнату для жінки або матері з дитиною від трьох років. Проживання надають безкоштовно, водночас просять підтримувати порядок і дбайливо ставитися до спільних приміщень.

Оселя обладнана кухнею, ванною кімнатою, санвузлом і централізованим водопостачанням. Господарі повідомляють, що прихисток можна отримати на період дії воєнного стану, а деталі домовленостей уточнюють через Viber.

Ще одна пропозиція доступна у селі Мачухи неподалік обласного центру. Будинок має газове опалення, інтернет, душову кабіну, необхідну побутову техніку та внутрішній санвузол, що дозволяє комфортно проживати тривалий час.

Також безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують у селі Козлівщина. Там власники готові прийняти людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємну повагу та допомогу в побутових справах.

Помешкання забезпечене водою, каналізацією, резервним джерелом живлення на випадок перебоїв з електроенергією, літньою кухнею та доступом до мережі. На території утримують свійських тварин, тому майбутніх мешканців просять відповідально ставитися до домашнього господарства.

Перед переїздом фахівці рекомендують уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та всі важливі деталі. Оголошення регулярно оновлюються, тому охочим радять звертатися до власників без зволікань.

Джерело: Допомагай

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