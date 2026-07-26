Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області стало актуальною темою для розмов.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Кременчуці затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка набуде чинності після офіційного введення в дію рішення виконавчого комітету міської ради.

Перегляд розцінок відбувся після оновлення економічних розрахунків. Під час засідання виконкому погодили скориговану ціну для побутових споживачів, врахувавши актуальні фінансові показники підприємства.

У процесі обговорення з проєкту виключили компенсацію коштів, недоотриманих комунальним підприємством у попередні роки. Саме це дозволило зменшити остаточну суму порівняно з початковою пропозицією.

Міський голова Віталій Малецький наголосив, що включення таких витрат потребує належного правового обґрунтування. Також він доручив звернутися до профільного регулятора, щоб отримати офіційні роз'яснення щодо застосування відповідних механізмів.

Спочатку підприємство пропонувало встановити оплату на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після додаткової перевірки розрахунків показник зменшили на 2,74 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області означає, що остаточна вартість централізованого водопостачання становитиме 64,07 гривні за кубометр. Для порівняння, раніше населення сплачувало 31,80 гривні, тому майбутні рахунки суттєво зміняться.

У міській владі пояснюють коригування зростанням виробничих витрат, які впливають на роботу підприємств житлово-комунальної сфери. Саме це, за словами посадовців, стало головною причиною перегляду діючих розцінок.

Жителям радять уважно перевіряти нарахування після отримання квитанцій. Якщо домогосподарство має право на державну підтримку, варто завчасно оформити субсидію або скористатися іншими передбаченими пільгами.

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