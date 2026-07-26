Подорожчання продуктів у Харківській області продовжує впливати на вартість популярних товарів, повідомляє Politeka.net.

За останній місяць найбільше зросли ціни на апельсини, тоді як хліб і яблука додали у вартості значно помірніше.

Найвідчутніша зміна зафіксована серед цитрусових. Середня ціна кілограма преміальних апельсинів станом на 25 липня становить 76,45 грн. Для порівняння, наприкінці червня показник був на рівні 61,55 грн. Таким чином, за місяць вартість збільшилася на 14,90 грн. У різних торговельних мережах продукт продають за 67,90 грн в Auchan та 84,99 грн у Novus.

Яблука сорту «Айдаред» також стали дорожчими. Якщо наприкінці червня кілограм коштував 65,60 грн, то в середині липня середній показник піднявся до 70,90 грн. Загальне зростання склало 5,30 грн, що свідчить про поступову зміну вартості сезонних фруктів.

Менш помітне підвищення відбулося у категорії хлібобулочних виробів. Нарізний пшеничний хліб «Цар Хліб» вагою 600 грамів нині продається в середньому по 57,77 грн. За останній місяць різниця становила 2,65 грн, після чого показник залишався стабільним.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Харківській області нерівномірно позначається на різних категоріях. Найбільшу динаміку демонструють імпортні фрукти, тоді як соціально важливі позиції, зокрема хліб, дорожчають значно повільніше. Покупцям радять порівнювати пропозиції торговельних мереж, адже різниця між магазинами може бути суттєвою.

Експерти радять покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже різниця у вартості окремих товарів може бути відчутною.

Джерело: Мінфін

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