Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у Кременчуці, поблизу Полтави та інших громадах, де переселенців готові тимчасово поселити без орендної плати, повідомляє Politeka.net.

Один із актуальних варіантів знаходиться у Кременчуці. Власники пропонують окрему кімнату для жінки або матері з дитиною віком від трьох років. Проживання є безоплатним, однак майбутніх мешканців просять підтримувати чистоту та дбайливо користуватися спільними приміщеннями.

Оселя обладнана кухнею, ванною кімнатою, санвузлом і централізованим водопостачанням. Господарі зазначають, що прихисток надають на період дії воєнного стану, а деталі можна уточнити через Viber.

Ще одну пропозицію розмістили у селі Мачухи неподалік обласного центру. Будинок має газове опалення, доступ до інтернету, душову кабіну, необхідну побутову техніку та внутрішній санвузол, що дозволяє комфортно проживати тривалий час.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне і в селі Козлівщина. Там власники готові прийняти людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємну повагу та допомогу у повсякденних домашніх справах.

Помешкання забезпечене водопостачанням, каналізацією, резервним джерелом живлення на випадок відключень електроенергії, літньою кухнею та інтернетом. На території утримують свійських тварин, тому господарі просять відповідально ставитися до побуту.

Фахівці радять перед переїздом уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі. Перелік доступних адрес регулярно оновлюється, тому охочим рекомендують звертатися до власників якомога швидше.

Джерело: Допомагай

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