Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами.

У 2026 році стартувала програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області, спрямована на підтримку літніх людей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується у Харкові та Ізюмі та включає відновлення житла та забезпечення базових потреб мешканців, постраждалих від обстрілів або тривалого перебування в небезпечному середовищі.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено ремонт дверей, вікон, покрівлі, а також відновлення стін і стель. Перелік робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання спеціалісти.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо деякі документи відсутні.

Для участі необхідно надати паспорт, підтвердження права власності та інформацію про доходи. Консультанти супроводжують заявників під час оформлення та пояснюють усі етапи процедури.

Окремий напрямок передбачає домашній супровід самотніх літніх людей та мешканців із серйозними проблемами зі здоров’ям. Фахівці допомагають у побуті та з організацією щоденних справ, забезпечуючи безпечні умови проживання.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та має на меті покращення якості життя старших мешканців.

Жителям радять стежити за офіційними оголошеннями та звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей. Своєчасне подання документів допомагає пришвидшити розгляд заявки та отримати необхідну підтримку для безпечного і комфортного життя.

Джерело: Карітас

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