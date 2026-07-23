Графіки відключення світла на 24 липня триватимуть за багатьма адресами у Полтавській області.

У зв'язку з плановими та профілактичними роботами введено планові графіки відключення світла у Полтавській області на 24 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 24 липня запроваджені через проведення планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Упродовж дня енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, заміну зношених елементів мережі та інші заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання і запобігання аварійним відключенням.

Згідно з оприлюдненим графіком, 24 липня з 08:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина мешканців села Кунцеве. Відключення торкнуться будинків на вулицях:

Зелена: 1

Клубна: 4

Молодіжна: 4, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 39

Першотравнева: 4, 6, 16

Полтавська: 2, 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1

Рибальська: 12, 15, 17, 19, 21, 23

Центральна: 3, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/28, 52, 53, 54/2, 55, 56, 57/1, 58, 59/2, 61, 63/1, 63/1А, 64, 66, 67/1, 68, 69/2, 70, 71

пров. Береговий: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12

пров. Гористий: 2, 4

пров. Дачний: 3, 4, 5, 5А, 7

пров. Лісний: 1, 3, 4, 6

пров. Рибальський: 10, 13, 14

пров. Річковий: 2, 3, 3А, 4, 5

пров. Садовий: 4, 5, 6, 7

пров. Тараса Шевченка: 3/1, 5, 9, 9А, 11, 12, 15, 15А, 17

пров. Шкільний: 1, 3, 6

У цей же час, з 08:00 до 17:00, планові роботи проводитимуться і в селі Пологи. Через це тимчасово припинять електропостачання для окремих домоволодінь на вулицях:

Івана Козки: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 34, 35, 36, 37, 38, 40

Ревазівська: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64

Також з 08:00 до 17:00 години світла не буде у селі Руденківка, де планове знеструмлення охопить частину будинків на вулицях:

Веселкова: 1, 7, 9

Залізнична: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34

Каштанова: 49, 52, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67

З 08:00 до 17:00 години ремонтні роботи триватимуть у селі Велике Болото. На період їх виконання без електроенергії залишаться окремі будинки на вулиці:

Заповідна: 1, 1А, 6, 8, 8А, 9А, 12, 12А, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34А, 36.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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