Надбавка до пенсії у Харківській області встановлюється як додаток до основник виплат.

Надбавка до пенсії у Харківській області доступна окремим категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. Таку доплату призначають відповідно до чинного законодавства після подання заяви та документів, що підтверджують відповідний статус, повідомляє Politeka.net.

Право на виплату мають Герої України, особи, нагороджені державними орденами, ветерани війни, відзначені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, а також борці за незалежність України ХХ століття, реабілітовані згідно із законом.

Інформацію про це надають в ПФУ.

Надбавка до пенсії у Харківській області встановлюється як доплата до основного пенсійного забезпечення. Її розмір визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — від 23 до 40%. Для борців за незалежність України ХХ століття передбачений окремий механізм нарахування.

Звернутися за призначенням можна після виникнення права. Якщо заяву подали не пізніше ніж через 12 місяців, виплату встановлять із дати набуття такого права. В інших випадках її призначають із дня звернення.

Документи дозволяється подати особисто, в електронній формі або поштою. Якщо пакета виявиться недостатньо, Пенсійний фонд повідомить заявника про необхідність надати додаткові підтвердження. За умови подання відсутніх документів протягом трьох місяців дата первинного звернення зберігається.

Після збільшення прожиткового мінімуму територіальні органи Пенсійного фонду автоматично здійснюють перерахунок таких доплат. Для окремих категорій громадян також передбачене щорічне підвищення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.

У разі смерті одержувача право на частину надбавки можуть отримати непрацездатні члени його сім'ї. Її розмір залежить від кількості утриманців і визначається законодавством.

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