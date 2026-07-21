Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові видаються без перерв.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують надавати в межах проєкту «Кухня Доброти», який реалізує благодійний фонд «Червона Калина Харків» для підтримки людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива забезпечує гарячими стравами мешканців, переселенців, пацієнтів медичних закладів, вихованців інтернатів та інших громадян, які потребують підтримки. Щодня кухарі готують повноцінні обіди, після чого їх доставляють до визначених пунктів.

Особливе місце у проєкті займає випічка. Пиріжки з різними начинками стали однією з найпопулярніших позицій завдяки зручному пакуванню та тривалому збереженню свіжості. Їх передають також до шпиталів і людям, які перебувають далеко від дому.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові можна отримати й безпосередньо у благодійній їдальні. Відвідувачам пропонують комплексне харчування, до якого входять перша страва, основна, салат і напій.

Роботу проєкту підтримують волонтери, партнери та благодійники, які допомагають із постачанням продуктів, обладнання й необхідних матеріалів. Саме їхня участь дозволяє щодня готувати сотні порцій.

Організатори наголошують, що «Кухня Доброти» працює без перерв, щоб забезпечувати людей гарячою їжею та підтримкою. Проєкт залишається важливою частиною гуманітарної допомоги для мешканців міста, які найбільше цього потребують.

Представники фонду закликають усіх, хто потребує підтримки, звертатися за актуальною інформацією безпосередньо до координаторів проєкту.

Джерело: chervona-kalyna

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