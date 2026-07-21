Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти в різних форматах.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників помешкань, які готові безоплатно приймати людей, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Для переселенців пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох мешканців. Оселя забезпечена газопостачанням і водою, однак потребує косметичного ремонту. Санвузол облаштований на подвір'ї, ванна кімната відсутня.

Біля будинку є господарські споруди, погріб і земельна ділянка. Поруч розташовані ліс та озеро, а до обласного центру можна дістатися приблизно за 12 кілометрів.

Ще одна пропозиція доступна безпосередньо у Харкові. Власник готовий поселити жінку з дитиною у трикімнатній квартирі. Помешкання оснащене необхідною побутовою технікою, також дозволяється проживання разом із домашніми тваринами.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти й у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Такий варіант розрахований на жінку, яка зможе допомагати літній господині у повсякденному побуті, без потреби у постійному догляді.

Перед заселенням фахівці радять уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити можливий термін перебування, обговорити важливі деталі з власником та переконатися, що оголошення залишається актуальним.

Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям рекомендують не зволікати зі зверненням, адже окремі пропозиції знаходять нових мешканців упродовж короткого часу.

Джерело: Допомагай

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