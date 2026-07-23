Дефіцит продуктів в Полтавській області поки не прогнозується, однак світовий ринок томатів уже стикається зі скороченням пропозиції через несприятливі погодні умови у провідних країнах-виробниках, повідомляє Politeka.net.

Експерти попереджають, що така ситуація може вплинути на ціни й в українських магазинах.

Головною причиною називають кліматичні аномалії. Посуха, сильні зливи та різкі температурні перепади суттєво скоротили майбутній урожай у низці держав, які забезпечують значну частину світового виробництва томатів.

Фахівці зазначають, що екстремальна погода порушила звичний цикл вирощування овочів. В одних регіонах аграрії втратили частину насаджень через нестачу вологи, в інших — через підтоплення та поширення грибкових захворювань.

Дефіцит продуктів в Полтавській області найближчим часом не очікується. Попри глобальні труднощі, українські виробники розраховують отримати врожай приблизно на рівні минулого сезону, хоча окремі території також зіткнулися з несприятливими погодними умовами.

Аналітики звертають увагу, що міжнародне подорожчання овочевої продукції може поступово позначитися й на внутрішньому ринку. Насамперед це стосується томатів, вартість яких залежить не лише від місцевого виробництва, а й від загальної ситуації у світовій торгівлі.

Експерти наголошують, що аграрна галузь дедалі сильніше залежить від кліматичних змін. Саме тому виробники активно впроваджують нові технології, здатні зменшити вплив погодних ризиків на майбутні врожаї.

Фахівці радять покупцям стежити за сезонною динамікою цін, адже остаточна вартість овочів визначатиметься обсягами збору, логістичними витратами та балансом попиту і пропозиції як в Україні, так і за її межами.

Попри несприятливі прогнози для світового ринку, різких перебоїв із постачанням томатів у країні наразі не прогнозують.

Джерело: agroter

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