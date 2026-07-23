На доплати у Харківській області для пенсіонерів можуть претендувати тільки при виконанні важливих умов.

Частина пенсіонерів у Харківській області може розраховувати на щомісячну вікову доплату до пенсії, повідомляє видання Politeka.net.

Надбавка призначається автоматично, а її розмір залежить від віку отримувача.

У Пенсійному фонді України нагадують, що право на таку виплату мають громадяни, які досягли 70-річного віку, отримують пенсію за віком, а загальний розмір їхньої щомісячної пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 гривні.

Для оформлення вікової доплати звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Якщо пенсіонер відповідає встановленим умовам, надбавку призначають автоматично та виплачують разом із пенсією.

Водночас у ПФУ звертають увагу на важливий нюанс. У місяць, коли людина досягає відповідного віку, доплата може бути нарахована не в повному обсязі. Якщо день народження припадає на перше число місяця, пенсіонер отримає повну суму надбавки. Якщо ж відповідний вік досягнуто пізніше, виплату розрахують пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця.

Розмір вікової доплати для пенсіонерів у Харківській області встановлено залежно від вікової категорії:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

Крім цього, окремі категорії літніх українців можуть претендувати на додаткові соціальні виплати. Зокрема, самотнім пенсіонерам віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, держава передбачила спеціальну доплату.

Її розмір становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі така щомісячна допомога складає 1 038 гривень.

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