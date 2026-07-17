Надбавка до пенсії в Харківській області може надаватися громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Виплата призначається відповідно до чинного законодавства та встановлюється як доплата до основного пенсійного забезпечення.

Право на таку державну підтримку мають Герої України, особи, нагороджені державними орденами, ветерани війни з відповідними відзнаками, видатні спортсмени, космонавти, матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, а також інші категорії, визначені законом. До переліку входять і борці за незалежність України у ХХ столітті, які отримали відповідний статус.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Надбавка до пенсії в Харківській області встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Залежно від підстав розмір доплати становить від 23% до 40%. Для борців за незалежність України передбачено окрему суму, яка після щорічних перерахунків із 1 березня 2026 року становить 5667,51 гривні.

Подати заяву можна в електронній або паперовій формі разом із документами, що підтверджують право на отримання виплати. Якщо звернення надійшло поштою, датою подання вважається день, зазначений на поштовому штемпелі.

У разі нестачі необхідних документів територіальний орган Пенсійного фонду повідомляє заявника про перелік матеріалів, які потрібно надати. Якщо їх подати протягом трьох місяців після повідомлення, датою звернення вважатиметься день первинного подання заяви.

Після збільшення прожиткового мінімуму розмір доплати переглядають автоматично. Крім того, у разі смерті людини, яка мала право на таку виплату, непрацездатні члени її сім'ї можуть отримати частину надбавки відповідно до норм законодавства.

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