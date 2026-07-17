Графіки відключення світла у Полтавській області на 18 липня будуть діяти через профілактичні роботи.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Полтавській області на 18 липня, пише видання Politeka.net.

В суботу, 18 липня в окремих населених пунктах заплановані тимчасові графіки відключення світла у Полтавській області у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах. Енергетикирадять зарядити пристрої та тримати павербанки напоготові.

Планові обмеження триватимуть з 08:00 до 20:00 та охоплять село Онищенки, де без світла тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

У селі Литвиненки з 08:00 до 20:00 тимчасові знеструмлення заплановані черезпланові роботи, де під відключення потраплять десятки будинків за визначеними адресами:

Переможців (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38 А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

Польова (б. 3, 7)

У селі Щербаки електропостачання буде призупинене з 08:00 до 20:00. Обмеження стосуються наступних вулиць:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героїв полку `Азов` (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Залізнична (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кільцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельницька (б. 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),

Революціонерів (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

Джерело: Омельницька Громада

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