Енергетики наголошують, що всі графіки відключення світла у Полтавській області на 17 липня є плановими.

Графіки відключення світла охоплять окремі адреси у Полтавській області, через заплановані профілактичні роботит на 17 липня, пише Politeka.net.

Жителів низки населених пунктів попередили про планові графіки відключення світла у Полтавській області, які відбудуться 17 липня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах. Мешканцям радять заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

Тимчасові обмеження триватимуть з 08:00 до 20:00 в селі Гуньки та необхідні для технічного обслуговування обладнання, підвищення надійності електропостачання і запобігання можливим аваріям у майбутньому. Вони охоплять такі адреси:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лісова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пров.Луговий (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

Кам'яна (б. 2)

пров.Кам'янський (б. 1, 6)

Згідно з оприлюдненим графіком, з 08:00 до 20:00 у селі Демидівка без світла тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Української Перемоги (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героїв ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21)

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)

Вимкнення електрики також заплановано з 08:00 до 20:00 у селі Запсілля. Тут електропостачання буде тимчасово припинене для жителів будинків, розташованих на вулицях:

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

Героїв України (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17),

Грузинська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19),

Івана Котляревського (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Кленова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41),

пров.Медовий (б. 6, 7),

пров.Миру (б. 1, 3),

Набережна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12),

тупик Піщаний (б. 1, 3, 4),

Світанкова (б. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18),

Степова (б. 3, 4, 5, 6, 7),

пров.Степовий (б. 1, 9),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26),

Теплична (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121а, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132),

Шкільна (б. 1, 4, 5, 6, 8, 9).

Джерело: Омельницька Громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що саме підскочило в ціні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як зростуть ціни вже найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, Грошовий бонус для українців: кому можуть призначити щомісячну допомогу у Полтавській області.