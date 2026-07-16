На отримання щомісячної доплати у Полтавській області можуть розраховувати не всі пенсіонери.

У липні окремі категорії пенсіонерів матимуть право на додаткову щомісячну доплату у Полтавській області, розмір якої перевищує 2,5 тисячі гривень, пише Politeka.net.

Йдеться про спеціальну надбавку для громадян, які проживали на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як розповіли у ПФУ, розмір цієї доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році становить 2 595 гривень. Вона передбачена законом №4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік» і розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На отримання щомісячної виплати можуть розраховувати непрацюючі пенсіонери, які станом на 26 квітня 1986 року проживали у зоні безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення, а також ті, хто мешкав на цих територіях до 1 січня 1993 року.

Водночас законодавство визначає випадки, коли у призначенні надбавки можуть відмовити. Зокрема, виплата не передбачена для пенсіонерів, які після аварії залишили зону гарантованого добровільного відселення, а згодом повернулися туди на постійне проживання.

Також право на доплату не мають громадяни, які вперше оселилися на забрудненій території вже після 26 квітня 1986 року, а також пенсіонери, які продовжують працювати.

Разом із тим зміна місця проживання в межах однієї й тієї самої радіаційно забрудненої території не є підставою для втрати права на отримання цієї надбавки.

У 2026 році також почав діяти оновлений механізм підтвердження права на виплату. Якщо інформація про проживання на забрудненій території відсутня у паспорті, Єдиному державному демографічному реєстрі або базі даних Державної міграційної служби, пенсіонери можуть підтвердити цей факт в інший спосіб.

Для цього необхідно звернутися до спеціальної комісії, що працює при обласній військовій адміністрації. Наразі в Україні функціонують вісім таких комісій, а подати необхідні документи потрібно не пізніше 30 вересня 2026 року.

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