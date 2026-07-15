Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві також надають у межах програм Товариства Червоного Хреста України.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються доступними завдяки гуманітарним програмам, які у 2026 році продовжують реалізовувати благодійні фонди, громадські об'єднання та міжнародні партнери, повідомляє Politeka.

Ініціативи спрямовані на підтримку переселенців, людей поважного віку, багатодітних родин і громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Продовольчі набори допомагають забезпечити базові потреби та частково зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет. Наповнення формується залежно від наявних гуманітарних ресурсів і категорії отримувачів.

Одним із головних учасників цього напряму залишається «Карітас Полтава». Організація передає пакунки людям, які були змушені залишити власні домівки та нині адаптуються у новій громаді.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві також надають у межах програм Товариства Червоного Хреста України. Окремі проєкти передбачають видачу готових комплектів або електронних сертифікатів, за допомогою яких можна придбати необхідні товари.

Важливу роль у фінансуванні таких ініціатив відіграють міжнародні донори. Частину коштів вони спрямовують на забезпечення населення продовольством у регіонах, які прийняли значну кількість переселенців.

Паралельно держава розвиває нові механізми соціальної підтримки. Для окремих категорій громадян доступна базова допомога, яка в деяких випадках передбачає грошові виплати замість натуральних наборів.

Актуальну інформацію про відкриті програми, умови участі та реєстрацію можна знайти на платформах «єДопомога» і «Де Допомога», а також на офіційних сторінках благодійних організацій та місцевих громад.

Там регулярно публікують повідомлення про нові етапи видачі, графіки роботи пунктів і зміни в умовах отримання гуманітарної підтримки.

Джерело: pokrovsk24.news

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