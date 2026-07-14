Дефіцит продуктів у Харкові може стати помітнішим через нестачу власного виробництва.

Дефіцит продуктів у Харкові може загостритися через очікуване скорочення врожаю гречки та ймовірне збільшення імпортних поставок, передає видання Politeka.

Аналітики прогнозують, що тенденція до зростання вартості крупи збережеться протягом найближчих місяців. Якщо навесні кілограм коштував близько 53 гривень, то в червні середній показник уже сягнув 75 гривень. До осені можливе додаткове зростання ще на 10–14%.

Серед головних причин називають наслідки війни, дорожче пальне, скорочення площ під посівами та менший збір урожаю. Водночас додатковий тиск створює активніший попит на товари тривалого зберігання.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів у Харкові може стати помітнішим через нестачу власного виробництва. Для забезпечення внутрішнього ринку країна, ймовірно, збільшуватиме закупівлі гречки у Казахстані, Китаї та державах Європейського Союзу.

Попри виклики, українські селекціонери продовжують працювати над новими сортами культури. Одним із найуспішніших вважають «Медову», яка демонструє високі показники врожайності за сприятливих умов, зокрема й за межами України.

Науковці наголошують, що кінцевий результат значною мірою залежить від погоди, родючості ґрунтів і якісного запилення. Саме ці чинники визначають обсяги майбутнього збору.

Подальший розвиток ситуації на ринку залежатиме від нового врожаю, темпів імпорту та загальної рівноваги між попитом і пропозицією. Якщо прогнозоване скорочення виробництва підтвердиться, покупці можуть зіткнутися з новим етапом зростання цін на гречку.

Джерело: molbuk

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