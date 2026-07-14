Дефицит продуктов в Харькове может обостриться из-за ожидаемого сокращения урожая гречихи и возможного увеличения импортных поставок, передает издание Politeka.

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста стоимости крупы сохранится в ближайшие месяцы. Если весной килограмм стоил около 53 гривен, то в июне средний показатель уже составил 75 гривен. К осени возможен дополнительный рост еще на 10–14%.

Среди главных причин называют последствия войны, более дорогое горючее, сокращение площадей под посевами и меньший сбор урожая. В то же время дополнительное давление создает более активный спрос на товары длительного хранения.

Специалисты отмечают, что Дефицит продуктов в Харькове может стать заметнее из-за нехватки собственного производства. Для обеспечения внутреннего рынка страна, по всей вероятности, будет увеличивать закупки гречки в Казахстане, Китае и государствах Европейского Союза.

Несмотря на вызовы, украинские селекционеры продолжают работать над новыми сортами культуры. Одним из самых успешных считается «Медова», которая демонстрирует высокие показатели урожайности при благоприятных условиях, в том числе и за пределами Украины.

Ученые отмечают, что конечный результат в значительной степени зависит от погоды, плодородия почв и качественного опыления. Конкретно эти причины определяют размеры грядущего сбора.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке будет зависеть от нового урожая, темпов импорта и общего равновесия между спросом и предложением. Если прогнозируемое сокращение производства подтвердится, покупатели могут столкнуться с новым этапом роста цен на гречку.

Источник: molbuk

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